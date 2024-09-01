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فنون ومشاهير
اعتذرت منه.. فنانة مصرية تنهي خلافها مع تامر حسني
Lebanon 24
01-09-2024
|
03:50
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أعلنت الفنانة المصرية شذى انتهاء خلافها مع الفنان تامر حسني بعد أن هاجمته قبل عامين بسبب غيابه عن الكثير من الظروف الصعبة التي عاشتها في حياتها، رغم كونهما أصدقاء ووصافته قائلة: "سيرته بتقلب مزاجي"، مشيرة إلى أنهما لم يعودوا أصدقاء كما كان في السابق.
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وعبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، نشرت شذى صورة جمعت بينها وبين تامر حسني، ووجهت له اعتذاراً بسبب تصريحاتها السابقة، مشيرة إلى أن حديثها كان نوعاً من العتاب بسبب شدة حبها له.
وكتبت شذى: "من غير ما أفكر وأحاول أرتب الكلام إنت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد إيه وأكتر واحد برضوا عارفني وعارف أني على الله حكايتي، ودماغي بتسوحني كتير".
وأكدت شذى أن عتابها لتامر حسني كان نابعاً من محبتها الشديدة له، إلا أنها اعتبرت نفسها تجاوزت في الحديث عنه، مؤكدة أنها سيظلون أصدقاء عمر، متابعة: "عدينا مع بعض كتير الوحش قبل الحلو يا وش قفص قلبي". (ليالينا)
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