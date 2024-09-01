اعتذرت منه.. فنانة مصرية تنهي خلافها مع تامر حسني

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أعلنت الفنانة المصرية شذى انتهاء خلافها مع الفنان تامر حسني بعد أن هاجمته قبل عامين بسبب غيابه عن الكثير من الظروف الصعبة التي عاشتها في حياتها، رغم كونهما أصدقاء ووصافته قائلة: "سيرته بتقلب مزاجي"، مشيرة إلى أنهما لم يعودوا أصدقاء كما كان في السابق.وعبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، نشرت شذى صورة جمعت بينها وبين تامر حسني، ووجهت له اعتذاراً بسبب تصريحاتها السابقة، مشيرة إلى أن حديثها كان نوعاً من العتاب بسبب شدة حبها له.