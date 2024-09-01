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فنون ومشاهير

نداء من شيرين عبد الوهاب بعد حذف حسابها

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:48
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أصيب جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بالصدمة بعد اختفاء صفحتها الرسمية الجديدة على "فيسبوك" والتي أنشأتها قبل أسبوعين فقط، وفقاً لمجلة "لها".
 

وكانت شيرين قد حذرت جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على "يوتيوب"، موضحة أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها.
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كما دعت جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، مشيرة إلى أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إنشاء صفحتها على "فيسبوك" في محاولة لنشر أغنياتها الجديدة بعيداً عن "يوتيوب" بعد حذف كل أغانيها الجديدة على إثر النزاع بينها وبين شركة "روتانا".
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