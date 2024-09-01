موقع تصوير مغني شهير يتحوّل إلى مسرح جريمة.. فهل تعرّض لأذى؟ (فيديو)

وقع تبادل لاطلاق نار في موقع تصوير فيديو كليب أغنية الرابر ليل لو في ولاية شيكاغو، وتم انتشال ما يقارب 76 رصاصة من مسرح الجريمة، فيما أكدت التسريبات أنه لم يتعرض احد للأذى.



وبحسب التفاصيل المتداولة حول سبب اطلاق النار هو أغنية من ليل لو موجّهة الى زميله الرابر بوس توب في شيكاغو، والتي أدّت الى توترات بين النجمين وقامت جماعة بوس توب باطلاق النار رداّ على الاهانة التي كانت موجهّة له في الاغنية.

Chicago rapper THF Lil Law’s video shoot erupts in gunfire during filming 🙏🏾pic.twitter.com/mG07k1EJFu — Kollege Kidd (@KollegeKidd) August 30, 2024 Advertisement

من جانبه طمأن المغني المثير للجدل جمهوره الواسع عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وقال: "أنا جيّد وجميعنا جيدون نقدّر حبكم". (البوابة)