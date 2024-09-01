Advertisement

فنون ومشاهير

موقع تصوير مغني شهير يتحوّل إلى مسرح جريمة.. فهل تعرّض لأذى؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1241626-638608312569420203.jpg
Doc-P-1241626-638608312569420203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع تبادل لاطلاق نار في موقع تصوير فيديو كليب أغنية الرابر ليل لو في ولاية شيكاغو، وتم انتشال ما يقارب 76 رصاصة من مسرح الجريمة، فيما أكدت التسريبات أنه لم يتعرض احد للأذى.

وبحسب التفاصيل المتداولة حول سبب اطلاق النار هو أغنية من ليل لو موجّهة الى زميله الرابر بوس توب في شيكاغو، والتي أدّت الى توترات بين النجمين وقامت جماعة بوس توب باطلاق النار رداّ على الاهانة التي كانت موجهّة له في الاغنية.
 
 
Advertisement
من جانبه طمأن المغني المثير للجدل جمهوره الواسع عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي  "انستغرام" وقال: "أنا جيّد وجميعنا جيدون نقدّر حبكم". (البوابة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:24 | 2024-09-02
04:44 | 2024-09-02
04:21 | 2024-09-02
04:00 | 2024-09-02
03:51 | 2024-09-02
03:35 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24