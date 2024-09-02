مديرة الأخبار في "تلفزيون لبنان" تحتفل بزفاف ابنتها.. والعروس تتألق بفستانها الأبيض (صور)

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احتفلت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان الزميلة دينا رمضان وزوجها الدكتور شفيق طبارة بزفاف ابنتهما الحسناء سيلين على الشاب الفرنسي اللبناني الأصل شادي فردون، وذلك في حفل عائلي جمع الأصدقاء والأقارب في فندق كمبينسكي سمرلاند في بيروت.وتألقت العروس بفستان زفاف ناعم جمع بين البساطة والأناقة والأنوثة.من أسرة "لبنان 24" مبروك للعروسين.