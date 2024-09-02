على متن يخت وبأوضاع حميمة.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل تستمتع بوقتها مع هذا النجم العالمي

رصدت عدسات الباباراتزي النجم الأميركي برادلي كوبر وعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد على متن يخت فاخر وهما يستمتعان معاً بإجازة الصيف، في جزيرة إيطالية.



وأطل الثنائي في الصور وهما يتبادلان القُبلات الحميمة، وكانا في غاية الانسجام والهدوء وعلامات الحب ظاهرة على ملامحهما، وتواجد الثنائي على متن اليخت مع بعض أصدقائهما النجوم، مارغوت روبي وزوجها توم أكيرلي، والممثل بنديكت كومبرباتش.

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وأظهرت عدسات الصحافيين وجود ابنة النجم العالمي ليا البالغة من العمر 7 سنوات معه ومع حبيبته على اليخت، وهو ما يؤكد أن علاقتها بجيجي بدأت تتحسّن وباتت تتقبّلها في حياتها وحياة والدها، على عكس ما كان يُقال عن توتر العلاقة بينهما.



وتُعدّ هذه الإطلالة الأولى لعارضة الأزياء مع ابنة حبيبها، وهو ما يشير إلى أنها استطاعت أن تحظى بمحبة الطفلة وهي تسير بخطى ثابتة في علاقتها مع كوبر، الذي يحرص على اصطحاب ابنته معه في كل الأماكن.(لها)





