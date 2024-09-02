زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع

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انتشرت صورة لوثيقة طلاق رسمية للفنان أمير يزبك وزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولها الناشطون في الساعات الفائتة.وفي التفاصيل، تداول الناشطون مجموعة من الوثائق التي أكّدت سفر زوجة الفنان ماريا مدور إلى كندا وحصولها على الطلاق رسميًّا.ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها شائعات الانفصال أمير يزبك وكان من اللافت عدم تعليق الأخير على الحادثة حتى الآن. (lbc)