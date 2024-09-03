مخرج شهير يوجه رسالة لتامر حسني: "الكل رفض إلا هو"

علاقة خاصة تربط المخرج المصري محمد سامي بالفنان تامر حسني، بعد أن جمعهما مسلسل "آدم"، الذي قدم محمد سامي موهبته الإخراجية من خلاله، وبات بعدها واحداً من أنجح المخرجين المصريين.

لذلك قرر محمد سامي توجيه رسالة خاصة إلى زميله وصديقه تامر حسني، بعد أن نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة تجمعهما من كواليس تصوير مسلسل "آدم"، ووجه من خلالها رسالة مطولة إلى تامر حسني.

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حيث أكد سامي أنه تذكر الرحلة التي قضاها في مسيرته الفنية، منذ العمل الأول وحتى العمل الحالي الذي يقوم بتصويره، وكيف كان الحصول على فرصة أمراً صعباً للغاية.





هذا الأمر جعله يتذكر صديقه تامر حسني، الذي قدم له "كل الدعم والحب والإمكانيات"، التي مكنته من إثبات نفسه، "في وقت لم يكن من السهل على الشباب الحصول على فرصة"، مضيفاً: "الكل رفض إلا هو".

وأكد المخرج المصري أن الجميع كانوا يرفضون حصوله على تلك الفرصة، باستثناء تامر حسني الذي وقف إلى جانبه ودعمه، وكان يحارب من أجله.

وروى المخرج المصري ما قام به تامر حسني قائلاً: "بصلي مرة والظروف كلها ضدي وكنت حاسس وأنا بحضر إنهم هيجيبوا حد غيري.. وقالي ده مسلسلك وهتعمله وهتنجح وهتنجحنا معاك".

وتحدث سامي عن "تواضع تامر حسني واحترامه مع الجميع، وهو ما يجبر الجميع على حبه"، متمنياً للجميع أن يرزقهم الله بمن يمنحهم الفرصة كما فعل تامر حسني معه.



بدوره علق تامر حسني على منشور محمد سامي، وشكره على كلماته قائلاً "خلتني أدمع يا سمسم"، مشيراً إلى أنه آمن بموهبة محمد سامي قبل كل شيء، "لأنه موهوب بشكل غير طبيعي".



كما أكد المطرب المصري أنه كان يقدم "مكسباً حقيقياً للصناعة"، كاشفاً عن كونه وقت تسجيل رقم محمد سامي على هاتفه سجله باسم "سامي ابني"، لأنه كان يتعامل معه بقلب الأب، مشيراً إلى أن رحلته ورحلة محمد سامي أثبتا أن "الأمر لا يقف عند السن أبداً".



واختتم تامر حسني تعليقه بذكر الأعمال التي قدمها من إخراج محمد سامي، مشيراً إلى وجود أعمال مستقبلية ستجمعهما معاً، من أجل إعادة النجاح من جديد. (العربية)