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فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما تفعله منتجات ومخرجات وكاتبات بممثلين شباب (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:45
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كشف الممثل ميشال أبو سليمان، أنّ هناك منتجات ومخرجات وكاتبات يقمن بالتحرّش بممثلين شباب.
 
 
وأضاف أبو سليمان خلال مقابلة: "بتغريه، بتقلو بدي أعطيك دور، وبالمقابل بتكون أكبر منو، بكون عمرها 45 وهو شاب بالـ25".
 
 
وعن هذه الأخبار قال: "بسمع من الشباب يلي عم يتحركش فيهن". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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