ممثل لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما تفعله منتجات ومخرجات وكاتبات بممثلين شباب (فيديو)

كشف الممثل ميشال أبو سليمان، أنّ هناك منتجات ومخرجات وكاتبات يقمن بالتحرّش بممثلين شباب.

وأضاف أبو سليمان خلال مقابلة: "بتغريه، بتقلو بدي أعطيك دور، وبالمقابل بتكون أكبر منو، بكون عمرها 45 وهو شاب بالـ25".

وعن هذه الأخبار قال: "بسمع من الشباب يلي عم يتحركش فيهن". (رصد لبنان 24)