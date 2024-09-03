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فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما تفعله منتجات ومخرجات وكاتبات بممثلين شباب (فيديو)
Lebanon 24
03-09-2024
|
05:45
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كشف الممثل ميشال أبو سليمان، أنّ هناك منتجات ومخرجات وكاتبات يقمن بالتحرّش بممثلين شباب.
وأضاف أبو سليمان خلال مقابلة: "بتغريه، بتقلو بدي أعطيك دور، وبالمقابل بتكون أكبر منو، بكون عمرها 45 وهو شاب بالـ25".
وعن هذه الأخبار قال: "بسمع من الشباب يلي عم يتحركش فيهن". (رصد لبنان 24)
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