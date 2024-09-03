Advertisement

فنون ومشاهير

عزلت نفسها بمكان مطل على البحر.. ممثلة لبنانيّة تُعلن إصابتها بـ"كورونا" (صور)

Lebanon 24
03-09-2024 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1242352-638609787924737304.jpg
Doc-P-1242352-638609787924737304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة منال طحان عن إصابتها بفيروس "كورونا".
 
 
وشاركت طحان متابعيها صورا من داخل المكان الذي حجرت نفسها فيه، وهو مطل على البحر. (رصد لبنان 24)
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إصابات "كورونا" تتزايد من جديد
lebanon 24
03/09/2024 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاحات حديثة ضد سلالات "كورونا" الجديدة... مَنْ يمكنه الحصول عليها؟
lebanon 24
03/09/2024 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء أزمة كورونا.. زوكربرغ يفضح ما فعلته إدارة بايدن بفيسبوك
lebanon 24
03/09/2024 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: جدري القرود ليس وباء كورونا جديدا (العربية)
lebanon 24
03/09/2024 20:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24

منال طحان

كورونا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:44 | 2024-09-03
12:04 | 2024-09-03
11:44 | 2024-09-03
11:44 | 2024-09-03
10:30 | 2024-09-03
07:29 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24