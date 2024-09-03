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فنون ومشاهير
عزلت نفسها بمكان مطل على البحر.. ممثلة لبنانيّة تُعلن إصابتها بـ"كورونا" (صور)
Lebanon 24
03-09-2024
|
09:38
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أعلنت الممثلة منال طحان عن إصابتها بفيروس "كورونا".
وشاركت طحان متابعيها صورا من داخل المكان الذي حجرت نفسها فيه، وهو مطل على البحر.
(رصد لبنان 24)
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