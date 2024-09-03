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فنون ومشاهير
بفستان بنقشة النمر.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها وترقص في إسطنبول شاهدوا الصور
Lebanon 24
03-09-2024
|
11:44
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نشرت العارضة رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت رولا في الفيديو وهي تستمتع بوقتها أثناء تواجدها في مدينة إسطنبول التركية حيث ظهرت وهي ترقص في أحد أماكن السهر.
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وقد ارتدت رولا فستانا طويلا وضيقا بنقشة النمر.
يُذكر ان رولا هي الأخت غير الشقيقة لهيفا وهبي ولطالما وقعت خلافات بينهما وصلت إلى القضاء.
وهي عُرفت في مجال عرض الأزياء وكان لها أيضا تجارب غنائية.
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