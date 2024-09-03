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فنون ومشاهير

بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:44
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بعد شائعة وفاتها، أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات خلال مشاركتها مؤخرا مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر قناة "إم بي سي مصر".

 وتوقعت ليلى أن يتم الصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، واصفةً شيرين بـ "الطيبة" وصاحبة "القلب الكبير".
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وقالت: "ستنجح شيرين بخطتها مع روتانا، مع وجود مصالحة واتفاق ولن تترك روتانا هكذا، ولن تغضب أحدًا."

كما توقعت عبد اللطيف أن يغادر اللاعب المصري محمد صلاح نادي ليفربول الإنكليزي، بعد مسيرة استمرت لمدة 7 سنوات، مشيرة إلى أنه قد يخوض غمار اللعب في الدوري السعودي.

 

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