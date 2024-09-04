30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فيديو طريف لابن سيرين عبد النور كريستيانو
Lebanon 24
04-09-2024
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو توثق فيه ممارسة ابنها كريستيانو رياضة التنس.
وظهر كريستيانو في الملعب وهو يقوم برياضته المفضلة، اذ عبر عن فخره بأنه اصبح لاعبا ماهرا، كما قام في نهاية الفيديو بإرسال قبلة الى والدته، الامر الذي علقت عليه سيرين فكتبت على الفيديو: "اول يوم تمرين مع المدرب بيار.. بليز ركزولي على فخر كريستيانو بنفسه من خلال حركة الجسم والوقفة، اما البوسة بالاخر بتدوب القلب". (الجديد)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
13:13 | 2024-09-03
03/09/2024 01:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف سلامة.. إليكم ما كشفه القاضي الحجار
Lebanon 24
بعد توقيف سلامة.. إليكم ما كشفه القاضي الحجار
09:27 | 2024-09-03
03/09/2024 09:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ديانا فاخوري تُعلن عن خبر سعيد: "صار عندي قلب جديد"
Lebanon 24
بالصورة... ديانا فاخوري تُعلن عن خبر سعيد: "صار عندي قلب جديد"
05:38 | 2024-09-03
03/09/2024 05:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. توقيف رياض سلامة!
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. توقيف رياض سلامة!
08:14 | 2024-09-03
03/09/2024 08:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطفلة الصغيرة أصبحت ملكة جمال لبنان.. هل تعرفتم إليها؟ (صور)
Lebanon 24
هذه الطفلة الصغيرة أصبحت ملكة جمال لبنان.. هل تعرفتم إليها؟ (صور)
12:04 | 2024-09-03
03/09/2024 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:15 | 2024-09-04
نجل عمرو دياب يثير الجدل في أحدث صور له
00:15 | 2024-09-04
من اصل لبناني.. فنانة عالمية تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت فاخر (صور)
23:00 | 2024-09-03
أطلت ببطن منتفخ ووزن زائد.. حبيبة رونالدو تُثير التساؤلات بشأن حملها (فيديو)
16:26 | 2024-09-03
بعد انفصالها عن هشام حداد.. نتالي زرقا تستعرض رشاقتها! (صورة)
15:20 | 2024-09-03
يُطل على برج ايفل.. صور جديدة لمنزل الفنان راغب علامة الفخم في باريس
14:35 | 2024-09-03
بكت على الهواء.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي قريبا وهكذا فاجأها فريق العمل (صور)
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
04/09/2024 12:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
04/09/2024 12:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
04/09/2024 12:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24