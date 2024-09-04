Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو طريف لابن سيرين عبد النور كريستيانو

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:05
A-
A+

Doc-P-1242585-638610352601943359.jpg
Doc-P-1242585-638610352601943359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو توثق فيه ممارسة ابنها كريستيانو رياضة التنس.
وظهر كريستيانو في الملعب وهو يقوم برياضته المفضلة، اذ عبر عن فخره بأنه اصبح لاعبا ماهرا، كما قام في نهاية الفيديو بإرسال قبلة الى والدته، الامر الذي علقت عليه سيرين فكتبت على الفيديو: "اول يوم تمرين مع المدرب بيار.. بليز ركزولي على فخر كريستيانو بنفسه من خلال حركة الجسم والوقفة، اما البوسة بالاخر بتدوب القلب". (الجديد)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:15 | 2024-09-04
00:15 | 2024-09-04
23:00 | 2024-09-03
16:26 | 2024-09-03
15:20 | 2024-09-03
14:35 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24