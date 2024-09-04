بعدما أضحك الجميع.. نجم برنامج "الكلمنجي" غادر بصمت

توفي فجر اليوم الاربعاء، الكوميدي فارس الخوري، المعروف بالكلمنجي، بعد وعكة صحية المّت به، دخل على اثرها قبل أيام الى مستشفى "سيدة ماريتيم".



يذكر ان الخوري شارك في الموسم الاول من برنامج "الكلمنجي" وفي مسلسل "أبطال وحرمية".

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