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فنون ومشاهير
بعدما أضحك الجميع.. نجم برنامج "الكلمنجي" غادر بصمت
Lebanon 24
04-09-2024
|
06:38
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توفي فجر اليوم الاربعاء، الكوميدي فارس الخوري، المعروف بالكلمنجي، بعد وعكة صحية المّت به، دخل على اثرها قبل أيام الى مستشفى "سيدة ماريتيم".
يذكر ان الخوري شارك في الموسم الاول من برنامج "الكلمنجي" وفي مسلسل "أبطال وحرمية".
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