Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما أضحك الجميع.. نجم برنامج "الكلمنجي" غادر بصمت

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1242718-638610543627983140.jpeg
Doc-P-1242718-638610543627983140.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي فجر اليوم الاربعاء، الكوميدي فارس الخوري، المعروف بالكلمنجي، بعد وعكة صحية المّت به، دخل على اثرها قبل أيام الى مستشفى "سيدة ماريتيم".

يذكر ان الخوري شارك في الموسم الاول من برنامج "الكلمنجي" وفي مسلسل "أبطال وحرمية".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو مؤلم لأم فقدت طفلتيها.. بعدما أشعل والدهما البيت
lebanon 24
04/09/2024 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما صبّ صديقها عليها البنزين وأضرم فيها النيران.. عداءة تصارع الموت وهذه تفاصيل حالتها الصحية!
lebanon 24
04/09/2024 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما زارها اليوم رسميا.. الاتحاد الأوروبي "يأسف" لأن منغوليا لم تعتقل بوتين
lebanon 24
04/09/2024 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج "سيبر وينغ".. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم الثانوي؟
lebanon 24
04/09/2024 17:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24

بعدما

الجميع..

برنامج

"الكلمنجي"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:05 | 2024-09-04
09:38 | 2024-09-04
08:46 | 2024-09-04
07:51 | 2024-09-04
05:30 | 2024-09-04
05:22 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24