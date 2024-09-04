"العثور على فنانة ملقاة في الشارع"... هل اعتدى عليها زوجها؟

انتشر خلال الساعات الماضية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي العثور على سيدة ملقاة في الشارع بعد الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى، وأن هذه السيدة هي الفنانة برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير.

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وادعى المنشور أن السيدة المذكورة أكدت أن سعد هو الذي اعتدى عليها بالضرب وألقى بها في الشارع.



وفي ردّه الأول على ما تم تداوله عن هذا الأمر، نفى الصغير في بيان كل ما تم نشره أخيراً في عدد من المواقع الصحافية عن الاعتداء على زوجته برلنتي عامر، وقال: "سوف أقاضي كل مَن نشر تلك الشائعة، وما قيل عن اعتدائي على زوجتي لا أساس له من الصحة، وقد تواجدنا معاً في الأراضي السعودية المقدّسة لأداء العمرة، ومن المفترض أن تطرح برلنتي أغنية خلال الفترة المقبلة، كما سنشارك معاً في مسلسل لموسم رمضان المقبل مع المنتج بلال صبري". (لها)