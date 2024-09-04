هذا سبب ورطة زينة في فيلمها الجديد

تشارك الفنانة زينة في جلسات التحضير لفيلمها الجديد "بنات الباشا" استعداداً للبدء بتصويره غير أن المشروع توقف بشكل مفاجئ وتم تأجيله الى موعد آخر، وفقاً لمجلة "لها".

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وبحسب مجاة "لها"، أسباب تأجيل التصوير تعود لانسحاب الفنان شريف سلامة من الفيلم بشكل مفاجئ رغم مشاركته في بعض جلسات التحضير له، الأمر الذي وضع زينة وصنّاع الفيلم في ورطة حيث يُعد دور شريف في الفيلم رئيسياً، مما أدى إلى تأجيل التصوير بانتظار التعاقد مع نجم آخر للقيام بالدور بدلاً منه.ويشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" عدد كبير من النجمات في مصر، منهن: زينة، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت...، وهو مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله ينكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، المرض والموت، والحب والخيانة.