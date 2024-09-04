Advertisement

فنون ومشاهير

هذا سبب ورطة زينة في فيلمها الجديد

Lebanon 24
04-09-2024 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1242884-638610834629368868.jpg
Doc-P-1242884-638610834629368868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشارك الفنانة زينة في جلسات التحضير لفيلمها الجديد "بنات الباشا" استعداداً للبدء بتصويره غير أن المشروع توقف بشكل مفاجئ وتم تأجيله الى موعد آخر، وفقاً لمجلة "لها".
 
وبحسب مجاة "لها"، أسباب تأجيل التصوير تعود لانسحاب الفنان شريف سلامة من الفيلم بشكل مفاجئ رغم مشاركته في بعض جلسات التحضير له، الأمر الذي وضع زينة وصنّاع الفيلم في ورطة حيث يُعد دور شريف في الفيلم رئيسياً، مما أدى إلى تأجيل التصوير بانتظار التعاقد مع نجم آخر للقيام بالدور بدلاً منه.
Advertisement


ويشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" عدد كبير من النجمات في مصر، منهن: زينة، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت...، وهو مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله ينكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، المرض والموت، والحب والخيانة.


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:15 | 2024-09-04
10:05 | 2024-09-04
09:38 | 2024-09-04
08:46 | 2024-09-04
07:51 | 2024-09-04
06:38 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24