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فنون ومشاهير

مرة جديدة.. فيلم شيري عادل يؤجّل

Lebanon 24
04-09-2024 | 23:00
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أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" للفنانة شيري عادل عن تأجيل عرضه الى موعد غير مسمّى للمرة الثالثة، وفقا لمجلة "لها".



يذكر ان الفيلم قد تأجّل مراراً، حيث كان من المقرر عرضه في كانون الثاني الماضي، لكن تم تأجيله للمرة الأولى بعد اعتراض عدد من الشخصيات على عرضه رغم حصوله على التصاريح الرقابية، وذلك نظراً لتناول أحداثه قضايا شائكة.
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