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فنون ومشاهير
أطلت من دون ماكياج.. صورة لباميلا الكيك تنتشر هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
05-09-2024
|
03:13
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة باميلا الكيك برفقة مصمم الأزياء اللبناني تيد خوري.
وأطلت باميلا في الصورة بإطلالة عفوية من دون ماكياح.
واعتبر العديد من المتابعين ان باميلا لم تتغير كثيرا من دون وضع مساحيق تجميل.
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يُذكر ان باميلا ستُشارك قريبا في المسلسل التركي المعرب "ايزيل" إلى جانب النجم السوري باسل خياط ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين وقد بدأ تصويره في تركيا.
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