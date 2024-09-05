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فنون ومشاهير

أطل وهو يُعانقها بانسجام واضح.. عمرو دياب يُثير الجدل برفقة طبيبة سعودية بغاية الجمال من هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:48
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري عمرو دياب برفقة حسناء جديدة، خلال قضائه عطلته في الساحل الشمالي، وبدا واضحًا الانسجام بينهما.

وأطل دياب في الفيديو وهو يعانق فتاة مجهولة الهوية، حيث لفَّ ذراعيه حول خصرها، بينما تمايلت هي على أنغام أغنيته "خلص على قلبي"، متألقة بفستان أسود قصير.
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ولفت البعض إلى أن الفتاة التي تتواجد مع دياب هي عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، حيث أبدوا استيائهم من ظهورها بصحبته.

ورهف الحربي هي طبيبة وعارضة أزياء وممثلة، بالإضافة إلى أنها أول سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارّية.

ولفتت الأنظار في كأس السعودية، إذ تألقت بفستان أبيض أنيق من توقيع مصممة الأزياء شوق المبارك.
 
 
 
 
 
 
بدأت مسيرتها التمثيلية في مسلسل "عيال نوف"، الذي تدور أحداثه حول امرأة تقرر حبس عائلتها في منزل خوفًا عليهم، لكن سرعان ما يكتشف أبناؤها حقائق مخفية، حينها يبدأون في البحث عن الخلاص.

وتمتلك رهف حسابًا في موقع "إنستغرام" يتابعها عليه ما يقارب الـ412 ألف متابع، تشارك من خلاله يومياتها، وإطلالتها، وجلسات التصوير التي تخضع لها.(البوابة)



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