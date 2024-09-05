نشر مُذيع نشرة الطقس على الـ"ال بي سي" جو القارح، صورة عبر حسابه على "فيسبوك" وهو برفقة زوجته.

وقال القارح: "26 سنة مع هالستّ الحلوة، الستّ بتكون مرتي". (رصد لبنان 24)