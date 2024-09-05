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26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"

Lebanon 24
05-09-2024 | 05:50
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نشر مُذيع نشرة الطقس على الـ"ال بي سي" جو القارح، صورة عبر حسابه على "فيسبوك" وهو برفقة زوجته.
 
 
وقال القارح: "26 سنة مع هالستّ الحلوة، الستّ بتكون مرتي". (رصد لبنان 24)
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