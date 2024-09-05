29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان يستعدّ للسفر إلى فرنسا للعلاج.. ماذا كشف مصدر مُقرّب منه عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
05-09-2024
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
مازال الفنان محمد منير يعاني من آثار الأزمة الصحية الشديدة التي أصابته خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يمكث داخل منزله في مدينة الشيخ زايد ولا يغادره، وفقا لتعليمات الفريق الطبي المعالج له.
وكشف مصدر مقرب من الفنان أنه يستعد للسفر إلى فرنسا خلال الأسبوع المقبل لاستكمال علاجه هناك، حيث تواصل منير مع أحد المراكز الطبية في العاصمة الفرنسية باريس وحدد موعداً لزيارته وإجراء بعض التحاليل الطبية، وذلك بعد أن نصحه الفريق الطبي المعالج له داخل مصر بضرورة السفر إلى هناك للعلاج.
Advertisement
وأضاف المصدر أن الأطباء طلبوا من محمد منير خلال الأيام الماضية، ضرورة الابتعاد عن التوتر والإجهاد، والامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا في حدود ضيقة للغاية، مع التقليل من استقبال الزيارات والجلوس لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، لذلك قررت شقيقته ونجلها مرافقته خلال تلك الفترة من أجل توفير الرعاية له، حيث انتقلت للإقامة معه داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، وهذا ما ترتب عليه تحسن الحالة الصحية له بشكل ملحوظ. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
22:14 | 2024-09-04
04/09/2024 10:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
15:00 | 2024-09-04
04/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
14:26 | 2024-09-04
04/09/2024 02:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:48 | 2024-09-05
بكت على الهواء.. شقيقة نور علي تظهر للمرّة الأولى لمساندتها
09:08 | 2024-09-05
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
05:50 | 2024-09-05
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
04:20 | 2024-09-05
"وحدة مطلّقة 3 مرّات بشو أفهم منّي؟".. فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته شاهدوا ماذا قال (فيديو)
03:48 | 2024-09-05
أطل وهو يُعانقها بانسجام واضح.. عمرو دياب يُثير الجدل برفقة طبيبة سعودية بغاية الجمال من هي؟ (فيديو)
03:13 | 2024-09-05
أطلت من دون ماكياج.. صورة لباميلا الكيك تنتشر هل تغيرت كثيراً؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 17:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 17:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 17:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24