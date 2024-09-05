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فنون ومشاهير

بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:00
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ظهر جوني ديب بابتسامة جديدة، بعد الجدل الذي أثارته أسنانه "المتعفنة" العام الفائت.
وفي مقطع فيديو نُشر على إنستغرام تم التقاطه مؤخرًا، شوهد نجم "Pirates of the Caribbean" مستمتعًا بإجازته في جزر البهاما.
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ديب، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، تفاعل بلطف مع الزبائن والموظفين في حانة على الشاطئ في إكسوما، حيث كان يوزع الابتسامات طوال فترة التصوير.
وأظهر الممثل طاقة إيجابية وهو يصافح المعجبين، بل وحتى جلس خلف البار ليساعد النادل في تحضير مشروب.
(lbc)
 
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