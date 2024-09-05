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فنون ومشاهير
فيفي عبده أحدث المنضمين لأسرة "العتاولة" الجزء الثاني
Lebanon 24
05-09-2024
|
23:00
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تعاقدت الفنانة فيفي عبده على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة القادمة بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.
وكشفت فيفي عبده في تصريحات، أنها لم تتردد لحظة في الموافقة على تلك المشاركة، خاصة أنها كانت من متابعي الجزء الأول للمسلسل، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيراً.
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وأضافت فيفي أن الدور الذي تقدمه سيكون من بين الأدوار الجديدة في المسلسل، ولن تستكمل دور أحد كما يظن البعض، حيث إن الشخصية التي ستقدمها سيكون الظهور الأول لها مع انطلاق الجزء الثاني، ومن المفترض أن تكون هي إحدى الشخصيات المحركة لأحداث المسلسل، وتتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور خاصة أنها تغيبت عن تقدم الدراما التلفزيونية لأكثر من عامين.
وكشف مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "العتاولة"، أن الفنانة فيفي عبده فضلت الانضمام لمسلسل العتاولة بجزئه الثاني، على الرغم من أنه كان معروضا عليها المشاركة في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي، لكنها اعتذرت عنه فور تليقها عرض المشاركة في مسلسل "العتاولة"، نظراً لعلاقتها القوية بأبطاله، فقد تعاونت من قبل مع الفنان طارق لطفي وباسم سمرة في أعمال مختلفة وتربطها صداقة قوية مع الفنان أحمد السقا، لذلك فضلت أن تكون من بين فريق العمل بصحبتهم. (العربية)
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