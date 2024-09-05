Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو سعد يكشف سرّاً طريفاً عن زيجات شقيقه

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:15
A-
A+

Doc-P-1243325-638611749800501624.jpg
Doc-P-1243325-638611749800501624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال الحلقة الجديدة من برنامج "بيت السعد"، الذي يقدّمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، وحلّت فيها الفنانة نادين نسيب نجيم ضيفةً عليهما، روى عمرو موقفاً طريفاً عن زيجات شقيقه أحمد. إذ قال: "مرة زمان كان فيه بنت عندنا في المنطقة اسمها اَية، أحمد سعد وقتها كان بيحبها وقرر يروح يخطبها، وفعلًا راح بيتهم لكن اكتشف إنها مخطوبة وقتها فما سكتش واتقدم لأم آية".
Advertisement
وأضاف: "طلب أحمد سعد أم آية للزواج، والغريب بقى إن الست وافقت، لأن عنده قبول بيجذب أي حد".
وعلّقت نادين نجيم على ذلك فقالت: "فعلاً القصة حصلت، هو مش عايز يطلع برة العيلة وقال إذا مكنتش البنت يبقى أم البنت".
وتابعت: "حسّيت إن أحمد سعد لاسع شوية بس طيب، راسه شاغلة إيده". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2024-09-05
11:41 | 2024-09-05
09:08 | 2024-09-05
07:13 | 2024-09-05
05:50 | 2024-09-05
04:20 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24