تكبر زوجها بـ 11 عاماً.. ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب هذه الصورة!

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شاركت الفنانة السورية نادين تحسين بيك في مهرجان "أفضل" الذي أقيم مؤخرا في بيروت وتم خلاله تكريم عدد من النجوم والمشاهير في عالم الفن والإعلام.وشاركت نادين في المهرجان برفقة زوجها الممثل إياد عيسى، وانتشرت صورة لهما من التكريم أثارت الكثير من الجدل.فقد لفت عدد كبير من المتابعين إلى انها بدت أكبر منه في الصورة علما ان فارق العمر بينهما 11 عاما، فنادين من مواليد عام 1981 (43 سنة) أما إياد فهو من مواليد عام 1992 أي عمره 32 سنة.