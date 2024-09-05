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فنون ومشاهير

تكبر زوجها بـ 11 عاماً.. ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب هذه الصورة!

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:59
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شاركت الفنانة السورية نادين تحسين بيك في مهرجان "أفضل" الذي أقيم مؤخرا في بيروت وتم خلاله تكريم عدد من النجوم والمشاهير في عالم الفن والإعلام.

وشاركت نادين في المهرجان برفقة زوجها الممثل إياد عيسى، وانتشرت صورة لهما من التكريم أثارت الكثير من الجدل.
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فقد لفت عدد كبير من المتابعين إلى انها بدت أكبر منه في الصورة علما ان  فارق العمر بينهما 11 عاما، فنادين من مواليد عام 1981 (43 سنة) أما إياد فهو من مواليد عام 1992 أي عمره 32 سنة.
 
 

واعتبرت نادين أن زوجها وجه الخير عليها خاصة أن هذا التكريم الأول بعد ارتباطهما رسميا، في حين كشف عيسى عن الطريقة التي يعتمدها للتعبير عن إعجابه بجمالها، وقال: "أنظر إلى عينيها. مش الناس كلهم نادين".

وكانت نادين وإياد قد احتفلا مؤخرا بزفافهما بعد قصّة حب جمعتهما منذ عام 2022 وذلك بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، من بينهم والد العروس حسام تحسين بك.


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