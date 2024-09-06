Advertisement

فنون ومشاهير

قصي خولي يستعد لتجربة فريدة

Lebanon 24
06-09-2024 | 10:10
A-
A+

Doc-P-1243604-638612360921744533.jpg
Doc-P-1243604-638612360921744533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن قصي خولي سيعلن عن قرارٍ مفاجىءٍ خلال الأيام القادمة، بعد أن بدأت تتضح الملامح الأولى لخريطة الدراما السورية لرمضان 2025، فماذا عن خطوة قصي خولي المفاجئة؟
ينوي قصي خولي الإنسحاب من العمل الدرامي الجديد الذي كان من المقرر أن يجمعه بنور الغندور في دراما رمضان 2025 تحت إشراف شركة إيغل فيلمز؛ فبعد أن أعلن المنتج جمال سنان عن التحضيرات الأولى للعمل، يبدو أن إعتذار قصي عن الدور سيكون قراره النهائي تجاه المشروع وفسخ التعاقد مع الشركة.
Advertisement
ويتردد أن قصي خولي لديه أكثر من مشروع درامي جديد ينتمي للدراما المطوّلة إذ يفكر جدياً في الإنضام لنجوم الدراما المعرّبة عبر شاشة الـأم بي سي خلال الموسم القادم بعيداً عن الموسم الرمضاني الجديد.
ويقوم قصي حالياً بتصوير حلقات برنامج "من سيربح المليون " الذي سبق وإشتهر به جورج قرداحي على مدار مواسمه الأولى، هذا ويتم تصويرالموسم الجديد  بتركيا خلال الفترة الحالية على أن يتم عرضه عبر شاشة تلفزيون دبي. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:34 | 2024-09-06
13:18 | 2024-09-06
08:12 | 2024-09-06
06:30 | 2024-09-06
04:39 | 2024-09-06
03:53 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24