قصي خولي يستعد لتجربة فريدة

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يبدو أن قصي خولي سيعلن عن قرارٍ مفاجىءٍ خلال الأيام القادمة، بعد أن بدأت تتضح الملامح الأولى لخريطة الدراما السورية لرمضان 2025، فماذا عن خطوة قصي خولي المفاجئة؟ينوي قصي خولي الإنسحاب من العمل الدرامي الجديد الذي كان من المقرر أن يجمعه بنور الغندور في دراما رمضان 2025 تحت إشراف شركة إيغل فيلمز؛ فبعد أن أعلن المنتج جمال سنان عن التحضيرات الأولى للعمل، يبدو أن إعتذار قصي عن الدور سيكون قراره النهائي تجاه المشروع وفسخ التعاقد مع الشركة.ويتردد أن قصي خولي لديه أكثر من مشروع درامي جديد ينتمي للدراما المطوّلة إذ يفكر جدياً في الإنضام لنجوم الدراما المعرّبة عبر شاشة الـأم بي سي خلال الموسم القادم بعيداً عن الموسم الرمضاني الجديد.ويقوم قصي حالياً بتصوير حلقات برنامج "من سيربح المليون " الذي سبق وإشتهر به جورج قرداحي على مدار مواسمه الأولى، هذا ويتم تصويرالموسم الجديد بتركيا خلال الفترة الحالية على أن يتم عرضه عبر شاشة تلفزيون دبي. (نواعم)