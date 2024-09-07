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فنون ومشاهير
أشهر فنان تشكيلي مصري في ذمة الله
Lebanon 24
07-09-2024
|
06:32
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توفي الفنان التشكيلي حلمي التوني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.
ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر حلمي التوني كأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.
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كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".
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