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فنون ومشاهير

أشهر فنان تشكيلي مصري في ذمة الله

Lebanon 24
07-09-2024 | 06:32
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توفي الفنان التشكيلي حلمي التوني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.
 
 
ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر حلمي التوني كأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.
 
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كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".
 

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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