أشهر فنان تشكيلي مصري في ذمة الله

توفي الفنان التشكيلي حلمي التوني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر حلمي التوني كأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.

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كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".