زوجته فنانة معروفة.. نجاة مخرج شهير من حادث مروّع بسيارته وهذا وضعه الصحي

نجا المخرج محمد سامي من الموت المحقق بعدما تعرض لحادث تصادم بسيارته في مدينة الشيخ زايد بمصر.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن زوج الفنانة مي عمر، محمد سامي في طريقه إلى موقع تصوير مسلسل "إش إش" برفقة مساعده الخاص، وتعرض لحادث بالسيارة.

Advertisement

هذا وكشف أحد شهود العيان أن المخرج كان يستقل سيارته وبجواره أحد الأشخاص، وفوجئ بقدوم سيارة من الخلف بسرعة عالية للغاية وصدمت سيارته بقوة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة واندفاع سيارة المخرج الشهير نحو الرصيف.

وأضاف المصدر أن الحادث تسبب في بعض التليفات لسيارة سامي الفارهة، كما أنه نزل من السيارة وعليه بعض آثار الجروح والكدمات، ورفض الاتصال بالإسعاف، واكتفى بإبلاغ الشرطة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتابع المصدر أن السيارة التي اصطدمت بسيارة المخرج كان يقودها أحد الشباب، والذي أصيب أيضا ببعض الجروح والكدمات، واعترف بخطئه وقدم اعتذرا، ما جعل سامي يتنازل عن المحضر ويطلب من أفراد الشرطة التصالح الفوري من دون الذهاب إلى قسم الشرطة.



من جانبه، قال المخرج سامي في تصريحات لـ"العربية" إنه بخير ولا توجد به أية إصابات خطيرة، مؤكداً أنه سوف يواصل تصوير مسلسل "إش إش". (العربية)