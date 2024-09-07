احتفلت الإعلامية املي الجزائري، ابنة الممثلة السورية صفاء سلطان بخطوبتها من لاعب نادي الوحدة في كرة السلة مجد عربشة.

ووثقت الام وابنتها "العروس" الأجواء بمجموعة صور وفيديوهات. وبدت إملي بغاية الجمال، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البنفسجي ووضعت مكياجا ناعما.

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كما هنأت الممثلة صفاء سلطان ابنتها بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر "انستغرام" صورة تجمعهما من اجواء المناسبة: وكتبت عليها: "اميرتي نقت اميرها يلي صار جزء كبير من حياتي وصرنا عيلة حلوة، ربي يحميكن ويتمملكن على خير، بحبكن كتير".