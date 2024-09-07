من علاقة صداقة إلى رومانسية.. نجمة تواعد مليونيرًا يكبرها بعشر سنوات (صورة)

يبدو أن النجمة العالمية ريس ويذرسبون، بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال الألماني أوليفر هارمان، حيث شوهدت مؤخرًا وهي تمسك بيده أثناء تجولها في مدينة نيويورك.

وارتدت الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا فستانًا باللون الأسود وكعبًا عاليًا، بينما ارتدى رجل الأعمال البالغ من العمر 57 عامًا زيًا غير رسمي ولكنه أنيق.

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وأشعلت نجمة فيلم Legally Blonde شائعات علاقتها مع رجل الأعمال الألماني لأول مرة في تموز، أثناء إجازتها في مدينة نيويورك.

وأكّدت مصادر عديدة مقربة من "الثنائي" بأن علاقة الصداقة بينهما تطوّرت بشكل سريع الى علاقة رومانسية.