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فنون ومشاهير

من علاقة صداقة إلى رومانسية.. نجمة تواعد مليونيرًا يكبرها بعشر سنوات (صورة)

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:00
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يبدو أن النجمة العالمية ريس ويذرسبون، بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال الألماني أوليفر هارمان، حيث شوهدت مؤخرًا وهي تمسك بيده أثناء تجولها في مدينة نيويورك.
 
وارتدت الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا فستانًا باللون الأسود وكعبًا عاليًا، بينما ارتدى رجل الأعمال البالغ من العمر 57 عامًا زيًا غير رسمي ولكنه أنيق.
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وأشعلت نجمة فيلم Legally Blonde شائعات علاقتها مع رجل الأعمال الألماني لأول مرة في تموز، أثناء إجازتها في مدينة نيويورك.
وأكّدت مصادر عديدة مقربة من "الثنائي" بأن علاقة الصداقة بينهما تطوّرت بشكل سريع الى علاقة رومانسية.
 
ومع ذلك، قال أحد المصادر إن ريس وأوليفر "صديقان وأن الأمر غير رسمي". ويدعي مصدر ثالث أنها "تأخذ الأمور ببطء عندما يتعلق الأمر بالمواعدة". (البوابة)
 

Reese Witherspoon sparks dating rumors with financier Oliver Haarmann: Legally Blonde star heads to dinner with new man - one year after divorce from second husband Jim Toth | Daily Mail Online
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