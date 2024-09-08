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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها

Lebanon 24
08-09-2024 | 00:06
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احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني العاشر.

ونشرت نجيم عبر صفحتها على انستغرام صورًا من الحفل العائلي الصغير الذي جمعها مع أولادها.
 
 
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وعايد زملاء وزميلات نجيم جيوفاني في عيد ميلاده متمنين له حياة سعيدة.
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