نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني العاشر.



ونشرت نجيم عبر صفحتها على انستغرام صورًا من الحفل العائلي الصغير الذي جمعها مع أولادها.

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وعايد زملاء وزميلات نجيم جيوفاني في عيد ميلاده متمنين له حياة سعيدة.