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فنون ومشاهير
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
Lebanon 24
08-09-2024
|
00:06
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احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني العاشر.
ونشرت نجيم عبر صفحتها على انستغرام صورًا من الحفل العائلي الصغير الذي جمعها مع أولادها.
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وعايد زملاء وزميلات نجيم جيوفاني في عيد ميلاده متمنين له حياة سعيدة.
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