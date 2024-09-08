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فنون ومشاهير

"ولعت" بين هيفاء وهبي وشركة روتانا.. والمحاكم بين الطرفين!

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:02
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أكّدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حذف مجموعة من أغاني ألبوم "بابا فين" الخاص بها، من تطبيق "تيك توك"، من قبل "شركة روتانا للمرئيات والصوتيات".

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "إكس": "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة تيك توك بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضًا أغاني ألبوم بابا فين!! أحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيًا".

وأوضحت أنها في صدد التحرك قضائياً، قائلة: "لا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أي منصة تحت طائلة المسائلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل الغير قانوني".

وختمت بقولها: "للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الان، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرًا".
 
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