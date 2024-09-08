"ولعت" بين هيفاء وهبي وشركة روتانا.. والمحاكم بين الطرفين!

لكل من سألني بشأن ازالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا
بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من انتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لان ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني .
ولكن الشركة وقفتلي ومسحت ايضا اغاني البوم
بابا فين!!
احب ان…
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 7, 2024
لكل من سألني بشأن ازالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا
بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من انتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لان ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني .
ولكن الشركة وقفتلي ومسحت ايضا اغاني البوم
بابا فين!!
احب ان…