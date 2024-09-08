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فنون ومشاهير
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
Lebanon 24
08-09-2024
|
08:00
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نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" سمر أبو خليل فيديو عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أثناء حضورها حفلاً للفنان زياد برجي.
ورحب برجي بأبو خليل قائلاً: "زقفة كبيرة للإعلامية حبيبة قلبي سمر أبو خليل"، وعانقها وقبل يدها. (رصد لبنان24)
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زياد برجي
سمر أبو خليل
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