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فنون ومشاهير

مُقدّمة برامج لبنانيّة تُوقف التصوير: "ليكو منظري"... فما الذي حدث معها؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:00
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أوقفت مُقدّمة البرامج كارين سلامة برنامجها، وطلبت من الجمهور التوقّف عن التصفيق أثناء دخولها، لأنّها لم تضع المكياج.
 
 
وتوجّهت سلامة للجمهور قائلة: "وقفوا بليز مني ملحقة لحظة، لا حمرا حطينا ولا مكياج حطينا ولا ظبطت حالي متل العالم والناس".
 
 
وأضافت: "عجقة سير وأولاد وزوجي جوني بدي جبلوا قمصانو من المصبغة، ليكو منظري". (رصد لبنان 24)
 
 
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