مُقدّمة برامج لبنانيّة تُوقف التصوير: "ليكو منظري"... فما الذي حدث معها؟ (فيديو)

أوقفت مُقدّمة البرامج كارين سلامة برنامجها، وطلبت من الجمهور التوقّف عن التصفيق أثناء دخولها، لأنّها لم تضع المكياج.

وتوجّهت سلامة للجمهور قائلة: "وقفوا بليز مني ملحقة لحظة، لا حمرا حطينا ولا مكياج حطينا ولا ظبطت حالي متل العالم والناس".