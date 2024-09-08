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فنون ومشاهير

تمنّت لو تتزوّج شخصيّة مثل نبيه برّي... ريما ديب: "بحبنا وهو غطاء المسيحيين"

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:15
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عبّرت الفنانة ريما ديب عن حبّها لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقالت إنّه شخصٌ لا يتكرّر، وتمنّت لو تكون زوجة لهكذا شخصيّة.
 
 
وأضافت ديب خلال مقابلة: "ما فيه أهضم وما فيه أذكى من برّي"، وأشارت إلى أنّ الجميع يُحبّه حتّى خصومه، وقالت "بحبنا وهو غطاء المسيحيين ويلي بقلك غير هيك قلو انت بلا وفاء". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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