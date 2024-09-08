تمنّت لو تتزوّج شخصيّة مثل نبيه برّي... ريما ديب: "بحبنا وهو غطاء المسيحيين"

عبّرت الفنانة ريما ديب عن حبّها لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقالت إنّه شخصٌ لا يتكرّر، وتمنّت لو تكون زوجة لهكذا شخصيّة.

وأضافت ديب خلال مقابلة: "ما فيه أهضم وما فيه أذكى من برّي"، وأشارت إلى أنّ الجميع يُحبّه حتّى خصومه، وقالت "بحبنا وهو غطاء المسيحيين ويلي بقلك غير هيك قلو انت بلا وفاء". (رصد لبنان 24)