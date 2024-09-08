في هذا الموعد... جورج وسوف يشوق جمهوره السوري لحفله في دمشق

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شوق سلطان الطرب جورج وسوف لحفله الغنائي المقبل في العاصمة السورية دمشق بعد آخر حفل له هناك، والذي كان في عام 2021.وأعلن الوسوف أن الحفل سيكون بتاريخ 20/9/2024 الحالي في فندق إيبلا – مدرج قاعة الأمويين، على أن تفتح أبواب الأمسية الساعة السابعة مساء.وعلق سلطان الطرب: بشوق وحب رح التقي فيكم بدمشق.واحتفى الجمهور السوري بعودة جورج وسوف لإحياء الحفلات الغنائية في دمشق، وجاء في تعليقات عدد من المتابعين "أهلا بالروح وحبيب القلب أبو وديع"، "ناطرينك يا معلم"، "كلنا شوق"، "افرحي يا شام بحضرة السلطان".ومن المتوقع أن يكون الحفل كامل العدد؛ نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جورج وسوف في سوريا، وذلك على غرار حفله الذي أحياه عام 2021، حينها قدم الفنان مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، وردّد الجمهور تلك الأغاني طوال فترة غناء الوسوف. ومن الأغاني التي قدمها: "طل الهوى، ولو نويت، وحد ينسى قلبه، وسلف ودين، ودقيت بابي انفتح، وسبت كل الناس على شانه، ويلي أديتهم زماني".وقبل حفل عام 2021، كان جورج وسوف قد احتجب لفترة زمنية طويلة عن الحفلات الجماهيرية الكبيرة قبل أن يلاقي جمهوره على مسرح قلعة دمشق، كما أنّها المرة الأولى التي يغني فيها على مسرح القلعة.يذكر أن آخر حفلات جورج وسوف الغنائية كانت في العاصمة اللبنانية بيروت، بتاريخ 12 آب الماضي، على مسرح "الفوروم دو بيروت"، بمشاركة النجمين آدم ورحمة رياض.ووجه جورج وسوف التحية للجمهور قبل بدء حفله، وأطربهم بأشهر أغانيه التي تُحاكي مشاعر الحب والحنين.