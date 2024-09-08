Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1244404-638614616716703552.jpg
Doc-P-1244404-638614616716703552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة الكوميدية أمل طالب انفصالها عن برنامج "كتير هلقد".

وكتبت أمل منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام معللة فيه الأسباب التي دفعتها لاتخاذها هذا القرار بعد 6 سنوات من العمل مع المذيع ومقدم البرامج هشام حداد.
Advertisement

وكتبت أمل قائلة: "بكثير من الحب والطموح أودع عائلتي برنامج "كتير هلقد"، شكرا جاد بو كرم الأخ أثبتت لي ان في هذا الوسط صداقات حقيقية. جاد مكي المنتج المصغي، طوني خياط الصديق، الفرقة الموسيقية وفريق العمل الكامل".

وتابعت أمل: "شكرا فراس حاطوم وlbci على البدايات الجميلة ، شكرا mtv على الصورة والفرصة، والشكر الأكبر لهشام حداد آمنت بي وشاركتني الضحكة والاستديو والمسرح والنجاح. شكرا لكل نصيحة أسديتها ولكل موقف داعم. شكرا لكل من ابتسم ودعم وشجعه فقرتي الأسبوعية لـ 6 سنوات".

وختمت قائلة: "بظن اجا الوقت افتح جوانحي وطير بعيد عن البيت وفرجيكم شو عندي يا جماعة لأنه عندي كتير. والله لنكيف".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:06 | 2024-09-09
01:14 | 2024-09-09
23:00 | 2024-09-08
15:30 | 2024-09-08
12:30 | 2024-09-08
11:00 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24