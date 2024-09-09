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فنون ومشاهير

بأجواء فخمة.. مذيعة أخبار "الجديد" تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزواجها بحضور فنان شهير (صور)

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:46
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احتفلت مذيعة الأخبار في قناة "الجديد" تيما زلزلي بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من الشاب نبال بكاسيني ابن الصحافي جورج بكاسيني.

وأقيم حفل بالمناسبة في منزل آل بكاسيني في تنورين بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والسياسيين والفنانين من بينهم الفنان ملحم زين.
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وتألقت تيما بعباءة باللون الأزرق الملوكي، يُذكر انها كانت أعلت مؤخرا حملها بمولودها الأول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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