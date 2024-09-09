بأجواء فخمة.. مذيعة أخبار "الجديد" تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزواجها بحضور فنان شهير (صور)

Advertisement

احتفلت مذيعة الأخبار في قناة "الجديد" تيما زلزلي بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من الشاب نبال بكاسيني ابن الصحافي جورج بكاسيني.وأقيم حفل بالمناسبة في منزل آل بكاسيني في تنورين بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والسياسيين والفنانين من بينهم الفنان ملحم زين.وتألقت تيما بعباءة باللون الأزرق الملوكي، يُذكر انها كانت أعلت مؤخرا حملها بمولودها الأول.