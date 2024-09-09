بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟

في أوّل تعليق له بعد إعلان الممثلة أمل طالب عن إنسحابها من برنامج "كتير هلقد"، قال مُقدّم البرنامج هشام حداد "بالتوفيق حبيبتي".

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وكانت طالب أعلنت عبر "انستغرام" عن ابتعادها عن تقديم فقرة خاصّة بها في البرنامج، وقالت: "بكثير من الحب والطموح أودع عائلتي برنامج "كتير هلقد"، شكرا جاد بو كرم الأخ أثبتت لي ان في هذا الوسط صداقات حقيقية. جاد مكي المنتج المصغي، طوني خياط الصديق، الفرقة الموسيقية وفريق العمل الكامل، شكرا فراس حاطوم وlbci على البدايات الجميلة ، شكرا mtv على الصورة والفرصة، والشكر الأكبر لهشام حداد آمنت بي وشاركتني الضحكة والاستديو والمسرح والنجاح. شكرا لكل نصيحة أسديتها ولكل موقف داعم. شكرا لكل من ابتسم ودعم وشجعه فقرتي الأسبوعية لـ 6 سنوات".