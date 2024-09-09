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فنون ومشاهير

الكشف عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:30
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كشف الكاتب الصحافي أكرم السعدني نجل الفنان الراحل محمود السعدني، كواليس لقائه مع الفنان عادل إمام، حيث أكد أنه زاره خلال الساعات الماضية، وحرص على أن يُطمئن كل محبيه على صحته مؤكداً أنه بخير، لافتاً الى أن هذه المقابلة تخلّلها الحديث عن ذكريات "الزعيم" مع السعدني وصديقهما الثالث الراحل سعيد صالح.
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وكتب أكرم السعدني منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "الثلاثي اللي كنا فاكرين إنهم أخوات السعدني الصغيرين اللي كانوا أقرب الناس لنا طوال سنين العمر، عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح الثلاثي، اللي كان سبب للبهجة في حياتنا وترك بصمات لا يمكن الزمن أن يمحوها من عقولنا وقلوبنا".
وأضاف: "بالأمس أمضيت ساعات مرت كالحلم مع العدّول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكّرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياء عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدّول وسعيد وصلاح، ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".
واختتم أكرم السعدني منشوره بالقول: "وكيف كان الثلاثي الشاب يتلقى لا أقول دروس في المعرفة ولكن يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد لمجموعة من عباقرة كل الأزمنة الخميسي والشناوي ونعمان عاشور ويوسف إدريس وأنيس منصور في مكانهم المفضّل بفندق "سميراميس" القديم... اللهم ارحم مَن سبقونا واحفظ العدّول الجميل اللي أسعدنا طوال العمر". (لها)
 
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