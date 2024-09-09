صابر الرباعي يعلّق على أزمة حسن شاكوش: عليه التفكير قبل النطق!

اعتبر النجم صابر الرباعي أن ما قاله مطرب المهرجانات حسن شاكوش في مطار قرطاج "لا يستقيم، وكان عليه التفكير مليّاً قبل النطق به".



واشار الرباعي في حديث اذاعي الى انه تعرّضه لموقف مماثل في مطار مصري، ولكنه لم يتقدّم بشكوى أو ينتقد، لافتاً إلى أن رحلته تعطلت قرابة الساعتين في المطار للتثبت من التأشيرة، ولكنه لم يُظهر أي ردّ فعل سلبي، وأوضح قائلاً: "نحن الفنانين لا نتمتع بأي امتيازات في مطارات العالم".

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يذكر ان شاكوش تعرّض لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية من الشعب التونسي بعد تصريحاته عن سوء المعاملة في مطار تونس، والتي تسببت في وقفه عن العمل وإحالته الى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وهو ما دفعه الى التقدّم باعتذار الى الشعب التونسي، وخرج شاكوش في "لايف" عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، اعتذر خلاله من الجميع وتراجع عن كلماته، مؤكداً أنه لم يقصد التجريح في البلد الذي يحبه، وله الكثير من الأصدقاء المقرّبين في تونس، بحسب قوله.



وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يعلم أنه سيقيم حفلة في تونس، مضيفاً: "لما بيقولولي عندك حفلة في تونس باخد حقيبتي وبجري".