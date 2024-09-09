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فنون ومشاهير

ماريا كاري تتخطى وفاة والدتها وشقيقتها.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
09-09-2024 | 16:18
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عادت النجمة العالمية ماريا كاري لتمارس عملها بشكل طبيعي متخطية أزمة خسارة والدتها وشقيقتها.

وقالت ماريا كاري في منشور عبر حسابها على "انستغرام" إنها عادت للعمل بعد "بضعة أسابيع صعبة" مرت بها على أثر وفاة والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون في نفس اليوم الشهر الماضي.
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ونشرت كاري، البالغة من العمر 55 عاماً، يوم أمس الأحد صورة لها أثناء استعدادها لأداء أغنيتها "It's Like That" ضمن سلسلة من العروض الدولية المقبلة.
وأرفقت الحائزة على خمس جوائز غرامي منشورها بتعليق جاء فيه: "عدت إلى العمل. لقد كانت بضعة أسابيع صعبة، لكنني أُقدّر حب الجميع ودعمهم بشدة ولا أطيق الانتظار لرؤية جمهوري في الصين والبرازيل. أحبكم!".
المصدر: سيدتي
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