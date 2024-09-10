30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الفاشنيستا دكتورة خلود تبكي بسبب فقدانها قطها... ولقطات مؤثرة لحظة وداعه
Lebanon 24
10-09-2024
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبكت دكتورة خلود القلوب بمجموعة من اللقطات التي توثق لحظة وداع قطها، ونشرت الفاشنيستا الكويتية مقطع فيديو وثق لحظة دفن القط الذي توفي بعد إصابته بالسرطان، وسط حالة من الحزن الشديد بين متابعيها.
Advertisement
ورغم صعوبة الحدث، إلا أن بعض التعليقات لم تخل من كلمات السخرية والهجوم، حيث اعتبر أصحابها أن الحزن على قط أمر مبالغ فيه، ووجهوا كلمات قاسية للفاشنيستا الكويتية وسط دفاع من محبيها.
وتعيش الدكتورة خلود حالة حزن عميقة بعد فقدان قطها، ونشرت، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من اللقطات التي استعادت بها ذكرياتها معه، وسط الكثير من الكلمات التي عبرت من خلالها عن حزنها لموت قطها.
وكتبت الدكتورة خلود في تعليقها على فيديو دفن قطها: "ما راح أنساك عمري إن شاء الله التقى بيك في الجنة.. راح أجمل وأحن قلب بوش". " وفي رسالة مؤثرة أخرى كتبت دكتورة خلود: "أنا آسفة يا حبيبي بس السرطان كان أقوى مني ومنك، تعب كل الناس، وأكل في جسدك وروحك، ما راح أنساك عمري كله يا حبيبي".
وتفاعل الجمهور مع دكتورة خلود ما بين تجارب حكى أصحابها تجاربهم مع فراق حيواناتهم الأليفة وآخرين عبروا عن حزنهم لفقدان الدكتورة خلود لقطها بكلمات دعم ومواساة، فيما جاءت بعض التعليقات الحادة التي تضمنت كلمات قاسية للغاية.
لمشاهدة الفيديو...
اضغط هنا
وكتب متابعون في تعليقاتهم: "القط يعيش مع العائلة، وينتج بينهم حب كبير وتعلّق، تنظر له كأنه طفل صغير وليس حيوان، ويعيش فترة طويلة تصل إلى 20 سنة أحيانا، لا ألوم من يحزن عليه بشدة"."فراق الحيوانات الأليفة مؤلم جداً جداً كائن يعيش معك يحبك ولا يؤذيك عكس الأوادم، حتى لو يحبونك يجي منهم أذى، فراق الحيوانات صعب مؤلم؛ لأنها روح نقية وذكرياتهم ما فيها إلا حب".
عبرت دكتورة خلود عن حزنها بطرق مختلفة كانت الصورة فيها البطل الأساسي، حيث قامت بنشر لقطات توثق لحظة معاناة قطها مع مرض السرطان ودعمها له، ودعمها الجمهور بالكثير من التعليقات.
كما جاء في التعليقات كلمات قاسية من بعض متابعين بينها: "دكتورة وبهالعقلية الغبية تلتقي ببستها بالجنة.!!!! ما تعلمت طوال دراستها أن الحيوانات تصير تراب والجنة والنار فقط للإنس والجن". ودافع آخرون عن دكتورة خلود في تعليقات منها: "فقد حيوان هو في الحقيقة فقد روحاً عزيزة تعلق بها المربي. المربي يتعلق بحيوانه روحياً، ويبكي على فقده، لان في نظره لم تعد القطة قطة، ولا الناقة ناقة، ولا.. بل أرواحاً سكنت أجساداً مختلفة، فإذا تعلقت الأرواح ببعضها البعض لم يعد لشكل الجسد أي معنى. الله يصبرها، ويملأ قلبها بالسكينة والسلوان".
وعبر متابعون عن تضامنهم مع دكتورة خلود بكلمات مواساة ودعم حكوا فيها تجاربهم مع فراق حيواناتهم، ومن بين هذه التعليقات: "محد يلومها والله بسم الله على قططي قمت اصحيهم من نومهم ربي يحفظهم". "انا انهرت والله الحياة مع القطط فيها شعور جميل كله حب وحنان". "تحزن وما حد يلومها والله بالنهاية هذي روح أكلت شربت ونامت معاها زي مُنيه الصانع مات عليها كلبها مرا ترا هالشعور مو سهل". (ليالينا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
06:10 | 2024-09-09
09/09/2024 06:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
Lebanon 24
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
09:49 | 2024-09-09
09/09/2024 09:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
13:00 | 2024-09-09
09/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
14:00 | 2024-09-09
09/09/2024 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:29 | 2024-09-10
مفاجأة للوسط الفني.. القبض على فنان شهير بعد العثور بحوزته على مخدرات في مطار دولة عربية!
03:23 | 2024-09-10
أحمد سعد في ظهور نادر برفقة ابنته الرضيعة: "حبيبة قلبي" (صورة)
00:38 | 2024-09-10
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
23:00 | 2024-09-09
كشف سرّاً خاصاً.. عبد المنعم عمايري يتحدّث عن علاقة حب ندم عليها
16:18 | 2024-09-09
ماريا كاري تتخطى وفاة والدتها وشقيقتها.. هذا ما أعلنته
13:29 | 2024-09-09
صابر الرباعي يعلّق على أزمة حسن شاكوش: عليه التفكير قبل النطق!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24