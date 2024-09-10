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فنون ومشاهير

مفاجأة للوسط الفني.. القبض على فنان شهير بعد العثور بحوزته على مخدرات في مطار دولة عربية!

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:29
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ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، القبض على المغني الشعبي المصري سعد الصغير، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأميركية وبحوزته مواد مخدرة مدرجة ضمن جداول المخدرات.

وبحسب ما ذكرته مواقع محلية، فكان سعد الصغير يحيي حفلا غنائيا في الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى القاهرة وأثناء تفتيشه بمطار القاهرة صباح اليوم عثر بحوزته على مواد مخدرة، وهي عبارة عن سجائر إلكترونية و"فيب" بزيت الماريغوانا، حيث أقر الصغير بحيازة هذه المواد بغرض التعاطي وليس الاتجار، وأنه لا يعلم أن هذه المواد محظور تداولها في مصر.
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واتخذت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفنان سعد الصغير، والذي ألقي القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

يذكر أن واقعة مشابهة تعرضت لها الفنانة منة شلبي قبل عامين، حيث كانت قادمة من هولندا وعثر بحوزتها على بعض المنتجات التي تحوي مواد مخدرة ممنوعة في مصر، حيث تم القبض عليها وإحالتها للتحقيق والنيابة، ووصل الأمر إلى القضاء، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، كما أيدت محكمة النقض الحكم في شهر أيار الماضي. (العربية)
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