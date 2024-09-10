بعدما أعلنت يوم أمس عن مُغادرتها الـ"ام تي في" بعدما كانت تُقدّم فقرة خاصة في برنامج "كتير هلقد"، انضمّت الممثلة أمل طالب إلى قناة "الجديد".

وبحسب المعلومات، ستُقدّم طالب برنامجاً خاصاً بها. (بصراحة)