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فنون ومشاهير

بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة

Lebanon 24
10-09-2024 | 05:30
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بعدما أعلنت يوم أمس عن مُغادرتها الـ"ام تي في" بعدما كانت تُقدّم فقرة خاصة في برنامج "كتير هلقد"، انضمّت الممثلة أمل طالب إلى قناة "الجديد".
 
 
وبحسب المعلومات، ستُقدّم طالب برنامجاً خاصاً بها. (بصراحة)
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أمل طالب

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