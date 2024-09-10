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فنون ومشاهير

بعد غياب 8 سنوات.. ما حقيقة عودة برنامج "ستار أكاديمي"؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:08
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قبل ساعات تصدّر هاشتاغ يحمل إسم ستار أكاديمي التريند عبر منصة إكس بعد إنتشار بعض الأخبار عن قرب عودته وبدء التحضيرات الأولى للموسم الجديد.
ونشر فيديو قصير يعلن عن بدء مرحلة الكاستينغ للموسم القادم من البرنامج مع الإعلان عن إسم المحطّة التي ستتتولى عرض حلقات الموسم، فهل سيبدأ عرض حلقات ستار أكاديمي بموسم 2025 ؟
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ورغم الإعلان عن بدء التحضيرات لموسم جديد من برنامج ستار أكاديمي قبل فترة، إلا أن إدارة محطة الـ"أل بي سي أي " قررت توقّف التحضيرات نهائياً خلال الفترة الحالية بسبب الظروف غير المستقرة في بيروت، وهو ما جعل كل ما يتردد حول بدء التحضيرات للبرنامج خلال الساعات الماضية مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة لحين إشعار آخر.
وقد تردد أن هناك محاولات لعرض الموسم الجديد عبر شاشة الـأم بي سي خلال عام 2025 وهو ما نفاه بسام البريكان مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في الـأم بي سي، وهو ما يعني أنه  لا توجد أية نيّة لتحضيرات الموسم القادم من ستار أكاديمي والذي كان من المقرر أن يكون الموسم الثاني عشر بعد عرض آخر موسم له في عام 2016 عبر شاشة السي بي سي. (نواعم)
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