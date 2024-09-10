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فنون ومشاهير

لديها 3 أولاد... فنانة لبنانيّة تلّقت عرض زواج من سياسيّ مهمّ ماذا قالت عنه؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:30
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كشفت الفنانة ريما ديب أنّها رفضت الزواج من شخصيّة سياسيّة مهمّة، وقالت إنّ أولادها لم يُعارضوا هذا الأمر، وأضافت: "ولادي بقولولي ماما انتي ما لازم تكملي حياتك لحالك".
 
 
ورفضت ديب التطرّق لتفاصيل عرض الزواج، وقالت: "خلي الامور تاخد مجراها، مش مزوّج هو"، وتابعت أنّ لديه كل الصفات المطلوبة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ لديب 3 أولاد من زواجها السابق. (رصد لبنان 24)
 
 
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