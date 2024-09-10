لديها 3 أولاد... فنانة لبنانيّة تلّقت عرض زواج من سياسيّ مهمّ ماذا قالت عنه؟

كشفت الفنانة ريما ديب أنّها رفضت الزواج من شخصيّة سياسيّة مهمّة، وقالت إنّ أولادها لم يُعارضوا هذا الأمر، وأضافت: "ولادي بقولولي ماما انتي ما لازم تكملي حياتك لحالك".

ورفضت ديب التطرّق لتفاصيل عرض الزواج، وقالت: "خلي الامور تاخد مجراها، مش مزوّج هو"، وتابعت أنّ لديه كل الصفات المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لديب 3 أولاد من زواجها السابق. (رصد لبنان 24)