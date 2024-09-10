هي من أصل روسي.. والدة العروس مايا رعيدي بغاية الجمال والجمهور يُشبهها بجورجينا رزق (صورة)

لا يزال زفاف ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي يحظى باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشر صور وفيديوهات جديدة.



وقد انتشرت صورة لمايا خلال حفل الزفاف برفقة والدتها وهي من أصل روسي، وأكد المتابعون ان مايا نسخة عن والدتها، كما شبهها البعض بملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق.

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يُذكر ان مايا عقدت يوم الأحد الماضي زفافها في اليونان على الشاب فهمي كاراغولا وهو نجل السيدة سهام تويني من طليقها رجل الأعمال كريم كاراغولا.



وتلا الزفاف الكنسي حفلا ضخما أحياه الفنان المصري عمرو دياب وقد وصفه العديد من المتابعين بأنه كان عرس الموسم.











