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فنون ومشاهير

بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)

Lebanon 24
10-09-2024 | 14:50
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شاركت كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي والشاب فهمي كاراغولا في اليونان.

وحضرت كلودين برفقة ابنها سيليو صعب وخطيبته الأردينة زين قطامي.
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وسرقت كلودين الأضواء من "كنتها"، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر بدت فيه بغاية الجمال.
 
 
 
 
 
 
 
وكان سيليو صعب قد عقد قبل أشهر خطبته على الأردنية الجميلة.


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