تصريحات مثيرة للراقصة دينا: اتجوزت 9 مرات وعايزة أتجوز تاني

كشفت الفنانة دينا عن عدد زيجاتها كما استعادت ذكريات أول حب في حياتها.

وقالت دينا خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدي عبر قناة "ألفا اليوم": "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدا وأتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير عندي صوره، كان أخو هادي الجيار كان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي".

Advertisement

وتابعت دينا متحدثة عن زيجاتها: "اتجوزت 9 مرات، مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز، بستغرب من اللي بيقول مش هعمل كده تاني تعرف منين الدنيا هتوديك فين، أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلق بمنعها".