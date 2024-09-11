هنا الزاهد تحتفل مع تامر حسني بعد انتهاء التصوير والأخير يتحدث عن "صعوبة الوداع"... ما القصة؟

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أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، الذي تشاركه في بطولته النجمة هنا الزاهد. وقد جاء الإعلان في فيديو نشره تامر من كواليس الفيلم، معبّراً عن سعادته بالعمل وعن الصعوبة في وداع فريق التصوير بعد الانتهاء من الفيلم.

ظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يقف وسط فريق العمل، وقال بصوت مسموع "فركش" قبل أن يشارك تعليقاً مكتوب على الفيديو جاء فيه: "الحمد لله فركش ومن زَعَلنا كلنا إننا خلصنا وهنمشي كنا بنغني، ونقول زعلت طب معلش ما تفركش".





هذا التعليق يعكس روح المرح والعفوية التي سادت بين أعضاء الفريق أثناء التصوير، وهو ما دفع حسني للتعبير عن مدى استمتاعه بتجربة العمل على هذا الفيلم.



واصل تامر حسني الحديث عن فيلم "ريستارت" قائلاً: "خلصنا النهارده تصوير فيلم ريستارت، والله والله من أحلى أفلام حياتي اللي استمتعت في تصويرها مع أحلى أصحاب وأجمد أبطال في الدنيا". هذا التصريح يؤكد مدى محبة تامر للفيلم وفريق العمل، الذي ضم مجموعة من الممثلين الكوميديين والمبدعين. وأكد تامر أن الفيلم سيُعرض خلال عيد الفطر المقبل لعام 2025، مشيراً إلى أنه ينتظر رد فعل الجمهور بترقب.





ينتمي فيلم "ري ستارت" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع كوكبة من النجوم، من أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق. يُعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين تامر وهنا، حيث تعاونا في السابق في فيلم "بحبك".



حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات حول خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد، وذلك بعدما ظهرا في مقطع فيديو من كواليس الفيلم، حيث كانت هنا ترتدي فستانا ورديا يشبه فساتين الخطوبة، بينما ارتدى تامر بدلة كاملة. الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر، إلا أن المصادر أكدت أن الفيديو كان مجرد جزء من احتفال فريق العمل بعيد ميلاد تامر حسني. (ليالينا)